Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de inmatriculari a persoanelor fizice si juridice a crescut in primele noua luni din 2019 cu 4,99% comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 106.435 de inmatriculari, din care 74.144 (circa 70%) SRL, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului, informeaza…

- Numarul de firme dizolvate a scazut cu 5,16%, in primele noua luni din 2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, la 24.823 unitati, fata de 26.174 de firme in 2018, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit AGERPRES. Cele mai multe dizolvari…

- Inmatricularile de persoane fizice și juridice au crescut in primele noua luni al anului cu 4,99%, la 106.435, de la 101.381 in perioada similara a anului trecut, in timp ce numarul insolvențelor a scazut cu 27,11%, arata datele ONRC, potrivit MEDIAFAX.Citește și: SURSE - Ultimatum pentru…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele opt luni ale anului cu peste 46%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 78.733 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele opt luni ale anului cu peste 46%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 78.733 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 9.072 de…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele sapte luni ale acestui an a scazut cu 19,63% fata de perioada similara din 2018, ajungand la 8.799, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). In luna iulie si-au suspendat activitatea 1.198…

- Numarul de inmatriculari persoane fizice si juridice a crescut in primele sapte luni din 2019 cu 7,86% comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 88.508 de inmatriculari, din care 61.689 de SRL, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului, potrivit AGERPRES.…

- Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 8.376 de firme (cu 11,68% mai multe fata de ianuarie-iulie 2018) si in judetele Iasi - 4.065 (plus 108,35%), Maramures - 2.791 (plus 132,58%) si Cluj - 2.751 (plus 33,35%). La polul opus, cele mai putine radieri au fost inregistrate…