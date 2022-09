Onoarea viceprimarului Harabagiu, întoarsă pe toate feţele de judecătorii Curţii de Apel Fostul viceprimar Gabriel Harabagiu si-a dat intalnire in instanta cu inspectorii Agentiei Nationale de Integritate. Harabagiu a atacat in fata Curtii de Apel raportul ANI prin care a fost acuzat de conflict de interese, cerand anularea acestuia. In urma cu doua saptamani, ANI a anuntat sesizarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la faptul ca Harabagiu si-ar fi folosit functia de viceprimar pentru favorizarea socrilor sai prin semnarea unor acte aditionale la contractul incheiat intre Primarie si firma unde acestia erau angajati. Concret, in 2015 municipalitatea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a lui Gabriel Harabagiu fiind sesizat deja Parchetul de la langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In perioada exercitarii mandatului de viceprimar (2016 – 2020), Gabriel Harabagiu a semnat la data de 21 ianuarie 2020 actul…

- ANI a sesizat Parchetul in acest caz. Fapta s-a petrecut in ianuarie 2020.Potrivit comunicatului, in perioada in care era viceprimar, in mandatul 2016-2020, Harabagiu a semnat, la 21 ianuarie 2020, un act adițional la un contract de inchiriere datand din septembrie 2015 intre Primaria Iași și societatea…

- In urma cu aproximativ o luna aratam despre razboiul purtat in instanța de Alexandru Uiuiu cu Ministerul Culturii pentru anularea ordinului prin care a fost destituit, nelegal, din funcția de director al Direcției Județene pentru Cultura, din cauza ca CNSAS l-a pricopsit cu o patalama de “turnator la…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul unor consilieri locali care au atribuit pașunile din proprietatea comunei unor rude și au incasat subvențiile pe hectar de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA).…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, urmare a comunicatului din data de 8.04.2019, este abilitat sa aduca la cunostinta publicului urmatoarele: Prin rechizitoriul Sectiei parchetelor militare nr. 11 P 2014 din data de 29 iulie…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins astazi, 21 iulie 2022, contestația formulata de avocatul ieșean Sebastian felecanu la arestarea preventiva. Astfel, individul acuzat de omor calificat ramane dupa gratii. Inițial, procurorii au mers pe acuzația de omor, insa avand in vedere ca femeia era…

- Avocatul Sebastian Felecanu a decis sa conteste decizia magistraților cea de a-l aresta preventiv pentru 30 de zile. Dosarul va ajunge la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Judecatorii au incuviințat cererea procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel din Iași pe 16 iulie, Felecanu…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, vineri, arestarea preventiva a doi barbati acuzati de trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, unul dintre inculpati a inființat o cultura de canabis, iar al doilea inculpat a vandut droguri consumatorilor din Dolj și Olt. Procurorii DIICOT…