Onoare colosală! Cosmin Olăroiu, premiat de președintele Emiratelor Arabe. Ce sumă a primit de la cel mai puternic lider arab Cosmin Olaroiu a fost primit de șeicul Muhammad bin Zayed Al Nahyan la palatul prezidențial din Abu Dhabi, emiratul pe care il conduce. Cu o luna in urma, Klaus Iohannis a fost și el oaspete la reședința suveranului EAU. Tehnicianul roman, alaturi de staful sau, a fost felicitat in calitate de caștigator al ”Cupei Președintelui”. Competiție pe care echipa sa, Sharjah FC, a caștigat-o in fața celor de la Al Ain dupa o finala dramatica, incheiata cu 13-12, in care s-a deschis scorul dupa executarea a 28 de penalty-uri. Olaroiu, antrenor cu un salariu anul de circa 5 milioane de euro, a primit din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

