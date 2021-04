Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 2 aprilie, la ora 19.00, pe pagina de Facebook a Librariei Humanitas de la Cișmigiu, va avea loc lansarea volumului „Barbatul din spatele cetii” de Florin Irimia, aparut de curand in colecția „Ego. Proza” a Editurii Polirom. Alaturi de autor, vor vorbi Mircea Cartarescu și Virginia Lupulescu. …

- Sorin Cimpeanu transmite inca o data ca școlile trebuie inchise ultimele, „doar daca situația epidemiologica o impune”. In susținerea acestui principiu, ministrul Educației face trimitere la un studiu Reuters care arata ca „rata de infectare in randul elevilor care invața online este mai mare decat…

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana cand vine vorba de femei care conduc afaceri din pozitia de Senior Executives in companii, potrivit unui comunicat al unui hub de afaceri dezvoltat de femei, care citeaza un raport Eurostat. Astfel, in Uniunea Europeana, 37% dintre manageri sunt femei,…

- Festivalul de la Berlin a fost in 2020 ultima competiție cinematografica de talie mondiala care s-a desfașurat cu prezența fizica, inainte ca pandemia sa traga peste stralucirea filmelor cortina zoom. Anul acesta, Berlinara se deruleaza online. Unul dintre cei mai cunoscuți critici romani de cinema,…

- Centrul Cultural Mioveni pregatește pentru luni, 15 februarie, un nou proiect cultural-educativ adresat tinerilor din Mioveni care are ca tema – “Ce inseamna o cariera in online?” Astfel, de la ora 13.00, Mircea Bravo unul dintre cei mai in voga influenceri și comedianți din Romania le va prezenta tinerilor…

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana (UE), a scris pe Facebook, ministrul Economie, Claudiu Nasui. “Cum se face ca pentru unii sunt mereu…

- Fotografia și semnalmentele fostului politician apar pe site-ul Poliției Romane, la rubrica “Persoane urmarite”, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru corupție. Inainte sa intre pe lista urmariților generali, Zlotea a anunțat pe Facebook ca a plecat din Romania, ca a cerut statut de refugiat politic…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca in ședința de Guvern de miercuri se va discuta o Ordinanța de Urgența prin care invațamantul online se prelungește pana pe 8 februarie: „Vom avea o ordonanța de urgența prin care putem sa continuam invațamantul online. Așa cum am inceput semestrul intai,…