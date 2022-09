Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile de noroc reprezinta o activitate extrem de populara in Romania. Mai mult decat atat, odata cu infiintarea ONJN (Oficiul National pentru Jocuri de Noroc) in anul 2015, industria de gambling a devenit o ramura esentiala in economia tarii noastre. In ziua de astazi acest domeniu al jocurilor de…

- Rombet, Romslot si Romanian Bookmakers, cele trei mari asociatii ale industriei jocurilor de noroc, considera ca noile masuri fiscale propuse de Guvern sunt un mix intre nevoia de a securiza venituri noi la buget si cea de a oferi predictibilitate industriei jocurilor de noroc, in special protejand…

- Evenimentele se rostogolesc in ritm amețitor pe piața involburata a jocurilor de noroc din Romania, care a suferit recent un șoc prin creșterea impozitelor de catre guvernanți, dar se uita cu popcornul in poala și la lupta pentru putere de la varful ONJN. Cea mai recenta informație privește o firma…

- Inițiativa Guvernului Romaniei de a creste impozitul pe castigurile obținute de jucatori din jocurile de noroc la 40% va reduce cu peste 30% ( aproximativ 300 milioane euro) taxele incasate astazi din jocuri de noroc prin restrangerea sumelor jucate in landbase si online, spun reprezentanții din…

- Trei entitați importante din industria jocurilor de noroc, Romanian Bookmakers, Rombet și Romslot, s-au coalizat pentru a propune Guvernului o contraoferta fața de ultima propunere a coaliției privind grila de impozitare a caștigurilor din pariuri. ...

- Industria jocurilor de noroc este intr-o continua ascensiune. Cu toate acestea, de abia in anul 2013 statul roman a inființat Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Acest organism are ca scop principal monitorizarea și reglementarea jocurilor de noroc in Romania. Daca pana in 2013 orice casino din…

Reprezentanții industriei jocurilor de noroc online susțin ca in cazul impozitarii drastice, sportul va fi afectat deoarece se vor reduce substanțial sumele alocate publicitații.

Despre masurile fiscale anunțate de Guvernul Romaniei pentru 1 ianuarie 2023, am primit din partea asociației ROMBET urmatoarele: