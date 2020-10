ONGocupație sub pretextul alegerilor în Moldova Pe masura ce se apropie data alegerilor, razboiul informațiilor compromițatoare intre putere și opoziție devine tot mai virulent. “Grantofagii” occidentali il acuza pe actualul președinte al țarii, Igor Dodon, de colaborare cu Rusia. Daca e adevarat, poate e un lucru rau, insa rade ciobul de oala sparta. Cine invita fata la cina, acela danseaza cu ea Cine invita fata la cina, acela danseaza cu ea Influența enorma a ONG-urilor occidentale asupra agendei politice interne și externe din Moldova, desigur, era un «Le secret de Polichinelle», insa cartea, lansata recent de deputatul PSRM Bogdan Țirdea “Societatea civila in R. Moldova:… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Aveți ocazia sa urmariți, la Cinema Dacia, in acest weekend, cateva povești extraordinare. Intre care și documentarul semnat de inițiatorul protestului #șieu, dar și documentarul dedicat unui profesor de matematica din Bistrița! Daca vreți sa evadați in weekend, dar nu știți unde – va propunem o raita…

- de investitii, retehnologizare si modernizare, din statiile electrice de transformare 400/220/110/6 kV Iernut si 220/110/20 kV Ungheni Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA inregistreaza progrese importante in derularea proiectelor de investitii, retehnologizare si…

- Raspunsul nostru la editorialul lui Remus Georgescu publicat in Historia din 30 iulie curent, preluat și popularizat online de ziarul Adevarul, nu va fi deloc polemic, pentru ca nu se poate polemiza cu un autor care, se vede cu ochiul liber, nu cunoaște (sau se face a nu cunoaște) problema pe care o…

- Politistii de frontiera botosaneni au descoperit si confiscat marti seara, 24 august 2020, peste 20.800 de pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de peste 252.000 de lei. Marfa urma sa ajunga pe piata neagra din zona Moldovei. "In data de 24.08.2020, la nivelul Sectorului Politiei de…

- Citylink, cel mai mare serviciu de car-sharing din Bucuresti, achizitioneaza itaxi, prima si cea mai mare platforma tip ride-hailing din Moldova Citylink, platforma de mobilitate inteligenta partajata, a anuntat vineri achizitia itaxi, primul si cel mai mare serviciu de rezervari de taxi online din…

- PodcasturiDiana Lazar: Pana in 2025 avem nevoie de o perioada de recuperare in domeniul turismului Turismul din intreaga lume a inregistrat pierderi de cel puțin 60 la suta la nivel mondial, ca urmare a crizei economice provocate de COVID-19, potrivit Organizației Mondiale a Turismului. In Moldova,…

- Catalin Morosanu a precizat ca va intra in competitia electorala pentru Consiliul Judetean (CJ) Galati la rugamintea presedintelui organizatiei judetene a PNL, senatorul George Stanga, de care il leaga o prietenie de pe vremea cand amandoi faceau parte din structurile centrale de conducere ale tineretului…