ONG-urile vor contestarea la CCR si cer ajutorul UE pentru a opri Guvernul sa distruga ariile protejate

- Federatia Coalitia Natura 2000 Romania anunta ca va sesiza Avocatul Poporului, dar si Comisia de mediu a Parlamentului European asupra modificarilor aduse de OUG 75/2018, conform careia atributiile custozilor ariilor naturale protejate vor fi preluate de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate…

- Patru arii protejate din Bistrita-Nasaud isi pierd custozii, dupa ce , in urma cu mai bine de o saptamana,Guvernul, printr-o Ordonanta de Urgenta, a scos din legislatia de mediu notiunea de custode al ariilor naturale protejate. Conform legii, acestea vor fi administrate de Agentia Nationala pentru…

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, George Fazacas, a fost inlocuit din functie, iar in locul acestuia a fost numita Adi Croitoru, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila (news.ro).Conform deciziei premierului Dancila, publicata vineri in Monitorul Oficial, George…

- Sesiunea parlamentara ordinara s-a incheiat in 30 iunie. Decizia convocarii Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara in perioada 2 - 19 iulie a fost luata de Biroul permanent. Conform regulamentului, Camera Deputatilor se intruneste si in sesiuni extraordinare la cererea presedintelui Romaniei,…

- Aproape 9.500 de teleormaneni beneficiaza de ajutor social, alti peste 7.600 incaseaza alocatie pentru sustinerea familiei in Social / on 29/05/2018 at 11:33 / In luna aprilie a acestui an, 9.476 de teleormaneni au incasat venitul minim garantat, judetul Teleorman situandu-se in topul judetelor cu…

- GDPR intra in vigoare pe 25 mai in toate statele membre UE, asa ca operatorii romani de date - fie ei institutii sau societati comerciale - mai au la dispozitie doar cateva zile pentru a se pregati sa respecte noile exigente europene in domeniu. Multi dintre acesti operatori vor avea nevoie chiar sa…

- La mijlocul lunii martie, presedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului pentru reexaminare Legea pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si compeltarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si…