Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul Christian Ciocan, director de comunicare al Federatiei Sindicatelor Democratice din Politia Romana si al Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazu”, director și in cadrul MAI, a fost prins incalcand 7 prevederi legale la legile circulației de agenții de la secția 4 din București.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca a avut o relatie “aproape fara cusur” cu Klaus Iohannis in cei patru ani de cand este presedintele PNL, el fiind cel care l-a susținut pe președinte in ascensiunea politica. “Sunt presedintele PNL de patru ani. In aceasta perioada am avut un…

- Asociatiile Elevilor anunta ca vor picheta sediile mai multor prefecturi din tara, dar si sediul Guvernului, in semn de protest fata de eliminarea gratuitatii transportului pentru elevi. “Ca raspuns, la ora 14:00, membrii Asociatiei Elevilor din Constanta vor fi prezenti maine in fata Prefecturii pentru…

- Transportatorii de marfa protesteaza pe drumul dintre București și Ploiești. Problemele reclamate sunt calitatea infrastructurii, lipsa autostrazilor și a parcarilor, precum și impozitarea diurnei. “Suntem firme mici, nu ne ajuta nimeni și nu putem sa facem nimic singuri. Scrie in lege ca putem acorda…

- Klaus Iohannis anunța o campanie ampla a Guvernului, pentru accelerarea campaniei de vaccinare. Președintele a amintit, marți, intr-o conferința de presa, ca romanii se vor putea vaccina fara programare, astfel ca autoritațile așteapta ca numarul persoanelor care se vor vaccina sa creasca in urmatoarele…

- Trofeul Campionatului European a ajuns la București, duminica, unde a fost inmanat ambasadorului EURO 2020 din Romania, Dorinel Munteanu. Trofeul a fost plimbat prin Capitala, iar turul s-a incheiat la Arena Naționala. Gica Popescu, consilier al Guvernului Romaniei pentru UEFA EURO 2020, a vorbit despre…