Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege a venit sa corecteze inechitatile produse prin Ordonanta 60/2017 care a dus la inchiderea a peste 700 de unitati protejate care au ramas fara piata de desfacere, in mai putin de o luna. In aceste unitati protejate, lucrau aproximativ 4000 de persoane, din care 2000 de persoane cu dizabilitati…

- Guvernul Orban a eliminat in plina pandemie o serie de facilitați fiscale, iar acum, organizațiile care lupta pentru drepturile persoanelor cu dizabilitați reacționeaza. Aproximativ 850.000 de persoane din Romania au diverse dizabilitați, iar 15% din populația Romaniei are in familie sau printre prieteni…

- CHIȘINAU, 25 mai – Sputnik. Procuratura raionului Hancești a finalizat și expediat in judecata acest dosar, in care, pe langa cele trei persoane fizice, figureaza și o persoana juridica. © Photo : Serviciul VamalGata cu schemele de contrabanda: Autoritațile vor lua masuri drastice Cazul a…

- In scurt timp, scena din centrul satului Florițoaia Veche va fi renovata. Despre acest lucru au discutat membrii Grupul de Acțiune Civica Florițoaia Veche, care s-au intrunit intr-o ședința, puțin mai neobișnuita, in aer liber cu cetațeni, consilieri din consiliul local, dar și primarul comunei Sergiu…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii a intocmit un bilanț la finalul starii de urgența, pentru a stabili in ce masura au fost afectați beneficiarii și angajații centrelor de ingrijire ca copiilor și varstnicilor. Deși azilele de batrani s-au numarat…

- Centrul de cercetare din Altamira sarbatoreste luni 18 mai Ziua internationala a muzeelor, cu un omagiu adus limbajului semnelor si difuzarea prin retelele de socializare Instagram si Youtube a mai multor filme video despre arta preistorica rupestra, relateaza EFE. Ziua se va desfasura…

- Centrul de cercetare din Altamira sarbatoreste luni 18 mai Ziua internationala a muzeelor, cu un omagiu adus limbajului semnelor si difuzarea prin retelele de socializare Instagram si Youtube a mai multor filme video despre arta preistorica rupestra, relateaza EFE.Ziua se va desfasura sub…

- Numarul deceselor in urma infectarii cu virusul Covid-19 in sistemul de centre rezidentiale dedicate persoanelor vulnerabile reprezinta sub 0,2% din totalul beneficiarilor din sistem, a declarat, luni, presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii…