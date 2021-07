Un numar de 74 de organizatii active in domeniile protejarii patrimoniului cultural, mediu, dezvoltare durabila, tineret, social si anticoruptie solicita Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, "sa nu intreprinda niciun fel de act sau de procedura administrativa prin care sa blocheze discutarea candidaturii Rosiei Montane la UNESCO din iulie 2021". Scrisoarea vine in contextul in care in spatiul public au aparut informatii potrivit carora Guvernul ia in considerare, din nou, o posibila amanare sau retragere a dosarului de nominalizare. "In contextul discutarii pe 24 iulie 2021, in Comitetul Patrimoniului…