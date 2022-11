Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inaugurat anul acesta doar 40 de kilometri de autostraza, pana in prezent. Ultimele eforturi sunt indreptatre spre cei 13 kilometri ai lotului 1, Sibiu - Boita, al Autostrazii Sibiu - Pitesti. Asa, s-ar ajunge la 53 de noi kilometri de autostrada in 2022. „Primii kilometri ai autostrazii Sibiu…

- „Primii kilometri ai autostrazii Sibiu – Pitesti tot mai aproape de finalizare! Progresul fizic al lucrarilor pe santierul Sectiunii 1 (Sibiu – Boita) a ajuns la 90%”, a scris Sorin Grindeanu, duminica pe Facebook. El a detaliat si lucrarile care sunt executate in momentul de fata pe santier: „asternerea…

- VIDEO: Primii 13 kilometri din Autostrada Sibiu-Pitești, aproape de finalizare. Stadiul lucrarilor pe lotul 1 a ajuns la 90% Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a publicat duminica dimineața, pe pagina de Facebook, o filmare de pe lotul 1 al Autostrazii A1 Sibiu – Pitești. Potrivit acestuia,…

- ”Primii 2 km de asfalt au fost asternuti astazi pe Lotul 2 al A0 Nord. Constructorul roman avanseaza rapid si a ajuns deja la un stadiu fizic al lucrarilor de 8%, in conditiile in care activitatea in santier a inceput acum doua luni”, a anuntat, miercuri, Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor…

- VIDEO: Cum arata lotul 1 din Autostrada A1 Sibiu-Pitești, intre Sibiu și Boița. Sunt șanse mari sa fie finalizat in acest an Primul lot al Autostrazii A1 Sibiu – Pitești, porțiunea in lungime de 13,17 kilometri dintre Sibiu și Boița, ar putea fi deschis pana la sfarșitul acestui an. Pe o filmare din…

- ”Autostrada A1 Sibiu-Boita probabil va fi deschisa in decembrie. Soferii mai au cateva luni de asteptare ca sa scape de blocajele din zona Talmaciu-Selimbar”, a transmis, marti seara, Asociatia Pro Infrastructura. Potrivit organizatiei, desi termenul contractual de finalizare este aprilie 2023, adica…

- Licitațiile lansate pentru cele doua segmente mari ale autostrazii A13 Sibiu-Brașov vin dupa un deceniu in care proiectul a fost uitat in sertare. Compania de Autostrazi se chinuie de opt ani sa dea drumul la lotul Sibiu-Fagaraș și de 11 la Fagaraș-Brașov. De abia din 2021 lucrurile au inceput sa se…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , a afirmat, la Prima Tv, ca este o rusine pentru statul roman ca la mai bine de 15 ani de la intrarea in Uniunea Europeana sa inceapa lucrarile la prima autostrada care traverseaza Carpatii, fiind vorba despre Sibiu – Pitesti, el precizand ca au fost lucruri…