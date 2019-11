Stiri pe aceeasi tema

- ''Bilantul ridicat al mortilor ii include si pe aceia care au fost loviti direct in cap de cartuse cu gaze lacrimogene, ceea ce poate sugera ca exista un mod de actiune si nu sunt doar incidente izolate'', afirma intr-o nota directoarea pentru Orientul Mijlociu al HRW, Sarah Leah Whitson, citata…

- Cel puțin zece persoane au murit joi în timpul protestelor antiguvernamentale desfașurate în Irak, dupa ce forțele de securitate au deschis focul asupra lor, au informat surse medicale și din poliție, relateaza site-ul agenției Reuters, preluat de Mediafax.Șase dintre victime au…

- Manifestantii blocasera de marti dupa-amiaza podul Shuhada, in timp alte mii de persoane au continuat demonstratiile antiguvernamentale in capitala si in provinciile din sud. Fortele de securitate au impuscat mortal cel putin 13 persoane in 24 de ore, punand capat saptamanilor de relativa retinere…

- De cand au fost reluate manifestatiile care cer ''caderea regimului'', in urma cu o saptamana, Piata Tahrir din Bagdad, epicentrul miscarii de protest, este scufundata zi si noapte intr-un nor de gaze lacrimogene. In cinci zile, potrivit Amnesty, cel putin cinci manifestanti au fost ucisi…

- Fortele de securitate irakiene incercau sambata sa puna capat unor noi manifestatii la Bagdad si in alte parti ale tarii care reclama ”caderea regimului”, dupa o noapte de violente sangeroase impotriva sediilor unor partide si grupari armate, relateaza AFP, potrivit news.ro.De la 1 octombrie,…

- Irakienii, nemulțumiți de saracie și corupția prezenta la nivelul tuturor instituțiilor, au ieșit cu zecile de mii in strada, in intreaga țara, sperand ca ceva se va schimba. In Bagdad, capitala Irakului, cel puțin 40 de protestatari și-au pierdut viața, iar mulții alții au fost raniți, dupa…

- Peste 40 de persoane au murit și alte 2.000 au fost ranite, vineri seara, in timpul unui protest anticorupție organizat in mai multe orașe din Irak, scrie BBC News. Cel puțin jumatate dintre victime au fost ucise in timp ce incercau sa ia cu asalt birourile gruparilor miliției și ale guvernului, dar…

- Numarul persoanelor care au decedat in Irak in urma protestelor antiguvernamentale violente a ajuns la 88, au confirmat surse medicale și din cadrul forțelor de securitate, citate de Reuters preluat de mediafax.Protestele impotriva Guvernului au ajuns sambata in cea de-a cincea zi, iar 11…