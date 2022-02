Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Teach for Romania vrea sa premiaze cadrele didactice din mediul rural care sunt modele de urmat in scoala si in comunitate, iar iesenii pot sa ii nominalizeze pe site-ul asociatiei pe cei care merita sa primeasca titlul de "profesor al anului". Anuntarea castigatorilor din cadrul Galei Profesorul…

- Teach for Romania da startul nominalizarilor pentru prima ediție a Galei Profesorul Anului din mediul rural 2022 și cauta profesorii care reușesc sa demonstreze ca se poate chiar și acolo unde pare ca e imposibil. Demersul organizației vine intr-un context in care in Romania, 1 din 5 elevi din mediul…

- Asociația Prader Willi din Romania, asociație coordonata de salajeanca Dorica Dan, deruleaza proiectul „Copiii cu boli rare descopera emoțiile prin art-terapie și joc”, proiect sprijinit de Fundația pentru Comunitate și MOL Romania prin programul MOL pentru sanatatea copiilor, Ediția a 13-a, cu suma…

- Presedintele Consiliului Judetean al Elevilor (CJE) Brasov, Teodor Pirpilium a transmis un comunicat de presa prin care anunța ca elevii brasoveni vor protesta, luni, nemultumiti de cresterea pragului de acordare a bursei de merit de la 8,50, la 9.50. Vor fi doua proteste luni, la Brașov: unul in fata…

- BCR organizeaza anual concursul de desene „Școala banilor bine-crescuti" in care invita școlile din Romania sa se inscrie pentru a caștiga premiile puse in joc. Concursul vine in completarea celor doua volume ale carții de povești „Școala banilor bine-crescuți", scrisa de Cristina Andone. Dintre cele…

- Dupa ce a luat BAC-ul la 44 de ani, Nadine s-a mutat in Franța. Fosta prezentatoare de la TVR nu mai vrea sa auda de Romania și nu are de gand sa se intoarca in țara prea curand.Nadine a intrat in lumea mondena dupa ce a participat la „Școala vedetelor”. A avut o perioada in care s-a retras, apoi a…

- Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca 68 la suta dintre școlile și gradinițele din Romania vor incepe cursurile luni cu prezența fizica, iar echipe de control vor verifica in toata țara cum au raportat unitațile de invațamant rata de vaccinare din randul personalului. „Parinții…

- Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca 68% dintre școlile și gradinițele din Romania vor incepe cursurile luni cu prezența fizica, iar echipe de control vor verifica in toata țara cum au raportat unitațile de invațamant rata de vaccinare din randul personalului. Doljul ar avea…