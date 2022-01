ONG: Trei sferturi dintre copii sunt certați la școală, foarte mulți dintre ei sunt pedepsiți de părinți 76% dintre elevi sunt certați la școala, iar 56% dintre parinți iși pedepsesc copiii, arata o statistica realizata de organizația Salvați Copiii Romania, anunța Mediafax. Datele centralizate de Salvați Copiii Romania pe parcursul anului 2021 arata ca 22% dintre copii sunt expuși abuzului verbal și limbajului violent in mediul școlar. Foarte mulți copii, aproximativ 76% dintre ei, spun ca profesorii ii cearta atunci cand greșesc, ceea ce arata ca metodele pedagogice critice și punitive sunt utilizate frecvent, in detrimentul sprijinului activ acordat elevilor in procesul de invațare și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

