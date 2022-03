Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis marti ca toti cetatenii ucraineni circula GRATUIT cu trenurile CFR pe o perioada nedeterminata, avand in vedere situatia din Ucraina .Iata anuntul integral transmis de Sorin Grindeanu pe Facebook Pentru a clarifica actiunile ministerului si ale…

- Doi barbați au murit vineri seara dupa ce au fost loviți de șoferul unei mașini care a pierdut controlul volanului. Barbatul a intrat pe sensul opus de mers și i-a lovit pe aceștia. In ciuda manevrelor de resuscitare victimele au murit, au transmis reprezentanții IPJ Arad. Accidentul a avut loc vineri…

- Unul dintre cele trei autovehicule implicate intr-un accident petrecut marti, la Bran, transporta combustibil, care s-a scurs pe carosabil, fiind necesara implicarea unor echipaje specializate inclusiv din partea Garzii de Mediu, conform ISU Brasov, potrivit Agerpres.Accidentul a avut loc in aceasta…

- Incepand din 8 ianuarie 2022 masca de protectie trebuie purtata in toate spatiile publice inchise si deschise. ATENTIE!! Acest lucru inseamna ca masca trebuie purtata si pe strada. Mastile din material textil sau plastic nu sunt eficiente pentru prevenirea infectarii, cele mai eficiente fiind cele chirurgicale…

- Reprezentantii celui mai mare complex de partii din statiunea Paltinis se plang ca au probleme din cauza temperaturilor ridicate pentru a asigura cele mai bune conditii schiorilor si spun ca "este cea mai ciudata iarna din ultimii 10 ani".

- Revelionul de anul acesta vine cu mai putine restrictii, spre deosebire de 2020. Guvernul a decis ca cei care au certificat verde pot petrece noaptea dintre ani inclusiv la restaurant, iar persoanele nevaccinate pot circula fara restrictii pe timpul noptii.

- Primaria Capitalei anunta ca sapte linii de transport in comun vor functiona si in noaptea de Revelion, iar de Craciun, autobuzele si troleibuzele vor circula dupa programul unei zile de duminica. In zilele de 25 si 26 decembrie 2021, precum si pe 1 si 2 ianuarie 2022, liniile de transport public din…

- Debutul iernii astronomice 2021 are loc la ora 17:59, iar evenimentul este legat de mișcarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecința mișcarii reale a Pamantului in jurul Soarelui. In jurul datei de 21 decembrie (cel mai adesea), sau 22 decembrie (mai rar), are loc solstițiul…