Stiri pe aceeasi tema

- Va fi cea mai ieftina mașina 100% electrica de pe piața auto europeana, cu un preț de pornire undeva pe la 14-16.000 de euro care va putea scadea sub 10.000 de euro dupa aplicarea subvențiilor. Din mai multe motive este un moment cu totul special. La același eveniment de joi, Renault va prezenta…

- ​Dacia va prezenta joi versiunea de serie a modelului electric Spring, la șapte luni dupa ce a prezentat primele poze cu conceptul. Va fi cea mai ieftina mașina 100% electrica de pe piața auto europeana, cu un preț de pornire undeva pe la 14-16.000 de euro care va putea scadea sub 10.000 de euro dupa…

- Autovehiculele electrice au reprezentat 8% din vinzarile de autoturisme in Europa in prima jumatate a acestui an, ceea ce le pune in pozitia de a-si tripla cota de piata in acest an comparativ cu anul precedent, arata o analiza realizat de ONG-ul Transport & Environment, preluata de Reuters. In timp…

- Autovehiculele electrice au reprezentat 8% din vanzarile de autoturisme in Europa in prima jumatate a acestui an, ceea ce le pune in pozitia de a-si tripla cota de piata in acest an comparativ cu anul precedent, arata o analiza realizat de ONG-ul Transport & Environment, preluata de Reuters,…

- Vanzarile de autovehicule electrice au ajuns la 8% din totalul vanzarilor din Europa in prima jumatate a anului, ceea ce inseamna ca iși vor tripla cota de piața anul acesta, arata o analiza realizat de ONG-ul Transport & Environment. In timp ce, la nivel general, vanzarile de autoturisme s-au prabusi…

- Organizația de mediu Transport & Environment a publicat la inceputul acestei saptamani un studiu cu privire la evoluția vanzarilor de mașini electrice in Europa pe parcursul urmatorilor ani. Creșterea accelerata a vanzarilor din prima parte a acestui an, concomitent cu scaderea brusca a vanzarilor de…

- La inceput, lupta europeana impotriva pandemiei de coronavirus a fost dusa in spitale, unde cadrele medicale au fost in prima linie. Acum, in timp ce țarile de pe Batranul Continent incearca sa evite un al doilea val de COVID-19, batalia s-a mutat pe strazi și este condusa de forțele de ordine.In ultima…

- Romanii au construit cel mai mult din UE, in luna mai. Suntem lideri la cresterea lucrarilor de constructii in Europa Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 14,6%, in mai 2020, comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul…