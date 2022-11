Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a declarat marti, la Constanta, ca este pentru prima data de cand Romania este membra a Uniunii Europene cand se reuseste accesarea a tuturor sumelor prevazute in Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) cu 10-11 luni…

- Lucrarile la autostrada A7 au avansat considerabil pe lotul 4 Buzau – Focșani. Firmele lui Umbrarescu au inceput sa lucreze in ultimele zile din septembrie, iar in aproximativ o luna au capatat un avans considerabil. Lucrarile au inceput in data de 28 septembrie, iar Umbrarescu are la dispoziție 20…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, joi, la Timisoara, ca a fost desemnat castigatorul licitatiei pentru construirea segmentului de aproximativ 10 kilometri de pe autostrada A1 Lugoj-Deva, intre localitatile Margina (judetul Timis) si Holdea (judetul Hunedoara), acesta fiind firma…

- Sorin Grindeanu a subliniat ca firma care a castigat licitatia pentru segmentul lipsa din autostrada Lugoj-Deva este una romaneasca. ”A fost desemnat castgatorul, este un constructor roman care si-a facut treaba foarte bine si care ne da siguranta ca va finaliza in termenii contractului pe care il…

- „Eu imi doresc sa descentralizez toate lucrurile care au fost tinute in acesti ani in mana, indiferent de guvernele care au fost in toti acesti 30 de ani, sa se tina la Bucuresti in mana tot. Nu. Aceste lucruri trebuie sa fie descentralizate catre administratiile locale. Eu provin din administratia…

- VEST – Cu contestații pe aproape fiecare lot și cu precedente neplacute la CFR (6-8 ani pentru execuția unor proiecte), e puțin probabil ca linia ferata Caransebeș-Arad sa fie modernizata pana la termenul limita prevazut in PNRR, adica 2026! O spun cei de la Asociația Pro Infrastructura (API), cea mai…

- Pasagerii blocați pe aeroporturi, din cauza suspendarii zborurilor companiei Blue Air, sunt nevoiți fie sa-și prelungeasca perioada de cazare in țara in care se afla, pana cand se stabilesc detaliile zborurilor Tarom care urmeaza sa-i reptatrieze, fie sa iși cumpere un alt bilet de avion, daca vor sa…