- A murit din cauza turbulențelor! Un om a murit și cel puțin 30 au fost raniți intr-o cursa Londra – Singapore a companiei Singapore Airlines care a intalnit un front de turbulențe severe, cu o ora și 30 minute inainte de a ajunge la destinație. Dupa ce avionul a pierdut 1.800 de metri altitudine, piloții…

- Pe langa ca nivelul fotbalului din Superliga e unul leșinat ca o vaca uitata pe camp la soare – scuzați exprimarea lipsita de vitralii lexicale -, se mai baga și FRF in seama cu unele reguli burlești. Faptul ca avem un fotbal cenușiu se vede mai cu seama cand dau cu nasul echipele noastre de cupele…

- A insistat și a caștigat. Castigatorul premiului de Categoria I la tragerea Loto 6/49 din 28 aprilie si-a ridicat banii, peste 725.000 de euro. El este un barbat de peste 80 de ani, din Bucuresti, care a spus ca joaca de foarte mult timp, mereu aceeasi varianta. Anunțul Loteriei Loteria Romana a anuntat,…

- O idee inedita a administrației locale a fost pusa in practica. Stațiile de autobuz viu colorate. „Tot mai fain la Turda! Autobuzele sunt inima mobilitații urbane. Pentru așa autobuze faine trebuie stații pe masura” scrie primarul Matei Cristian pe contul de Facebook. In 2019, Turda a devenit primul…

- „Avand in vedere participarea, in prezent, a delegatiei Ministerului Finantelor la reuniunea de primavara din Statele Unite ale Americii a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, va adresez rugamintea ca aceasta dezbatere sa fie reprogramata la o data ulterioara, in functie de…

- ”Centura de la… Sfantul Asteapta. Soarta Centurii Metropolitane Cluj-Napoca (CMC) este incerta din cauza indeciziei primariei care de patru luni si jumatate cloceste unica oferta depusa pe tronsonul principal al acesteia, intre nodurile 5 si 18. Stim ca in Ardeal lucrurile se fac asezat, dar nici chiar…

- Anuntul a fost facut de directorul interimar al CNIR, Catalin Urtoi, care a participat si el la concursul pentru functia de director. Noul director a fost ales prin votul membrilor Consiliului de Administratie al CNIR. Gabriel Budescu a obtinut cinci voturi, in timp ce Catalin Urtoi a fost votat de…

- ”Alsim Alarko pe A0 Sud, coming soon… Sambata am filmat tot traseul Autostrazii A0 intre nodurile cu A2 si DN5. Turcii erau in teren si mestereau cate ceva dar au acest stil/ritm de lucru frustrant, fara vlaga, fara putere de accelerare, mutand muncitorii de la o zona la alta a santierului”, au scris,…