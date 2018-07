ONG american, sondaj: Șase din zece români sunt nemulțumiți de Klaus Iohannis Organizația non-guvernamentala Institutul International Republican a realizat un sondaj care arata ca 60% dintre romani sunt nemulțumiți de activitatea președintelui, in timp ce 33% sunt oarecum mulțumiți și doar 6% sunt "foarte mulțumiți". Cercetarea sociologica a avut loc in perioada Corupția, o cauza Același sondaj arata ca 77% din cei chestionați sunt de parere ca romania se indreapta intr-o direcție greșita și doar 19% considera ca direcția este una buna. Cercetarea arata ca, deși 83% din cei care au raspuns considera ca fenomenul corupției este foarte mare, doar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- 60% din romanii care au raspuns intrebarilor unui sondaj realizat pentru Institutul International Republican, organizatie non-guvernamentala americana, nu sunt satisfacuti de activitatea presedintelui Klaus Iohannis. De asemenea, doar 6% sunt „foarte multumiti“ de modul cum si-a facut seful statului…

- Politia italiana a anuntat, vineri, ca a fost arestat fostul sef al ANAF, Serban Pop, care era vizat de un mandat international de arestare in urma condamnarii sale in Romania pentru coruptie. Serban Pop a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru ca a primit mita 230.000 de euro de…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a invitat-o pe fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi sa devina membra a partidului si spune ca, daca aceasta ar accepta, ar putea fi candidatul USR la alegerile prezidentiale din 2019. "In momentul de fata exista o incredere foarte mare a Romaniei,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o disputa cu jurnaliștii, care il intrebau de ce președintele Klaus Iohannis va fi obligat sa respecte deciziile Curții Constituționale, in condițiile in care Parlamentul are foarte multe decizii pe care nu le-a respectat.Victor Ponta lanseaza acuzații…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza din cotidianul Adevarul referitoare la problematica mutarii ambasadei Romaniei din Israel, dar și a parghiilor pe care le are președintele Klaus Iohannis la indemana in contextul sesizarii penale formulate de liderul PNL pe aceasta…

- Pachetul privind legile justiției a dat naștere unui razboi pe viața și pe moarte intre liderii celor doua mari tabere, Liviu Dragnea și Klaus Iohannis. Daca Liviu Dragnea susține ca Parlamentul trebuie sa decida totul in plan intern, fara a consulta și partenerii externi, Klaus Iohannis considera…

- Aproape 60% dintre romani se considera afectati de coruptia din sanatate Aproape 60% dintre români se considera afectati de fenomenul coruptiei din sistemul de sanatate publica, a amintit procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kövesi. În cadrul unei dezbateri pe aceasta tema,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca judecatorii Curtii Constitutionale tin oricum cont in judecarea sesizarilor si de recomanarile Comisiei de la Venetia, astfel ca sesizarea suplimentara a presedintelui Klaus Iohannis reprezinta un demers care “incearca sa amane…