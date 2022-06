Onești: Avarie pe strada Saturn Astazi – 2 iunie 2022, s-a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Saturn din orașul Onești, județul Bacau. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul. Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi ndash; 30 mai 2022, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de pe strada Arcasului din mun. Constanta. Pentru remedierea acesteia, echipele de interventie RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul orar 09.00 ndash; 13.00.Potrivit SC RAJA…

- Un accident cumplit a avut loc, in aceasta dimineața, pe DN 11 Onești – Bacau, pe raza comunei Barsanești, dupa ce un TIR și un autoturism au intrat in coliziune violenta. In urma impactului au rezultat doi morți și o persoana ranita grav. „La ora... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Astazi – 14 aprilie 2022, s-a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, de pe strada Al. I. Cuza din municipiul Onești, județul Bacau. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sunt nevoite sa reduca presiunea apei potabile in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Luni, 11 aprilie 2022, s-a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de pe strada Perchiului din municipiul Onești, județul Bacau. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sunt nevoite sa reduca presiunea apei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fosta gimnasta Larisa Iordache, retrasa din activitate in luna decembrie a anului trecut, a obtinut prima medalie in calitate de antrenoare, Anastasia Stancu, eleva sa de doar 9 ani, castigand titlul la individual compus la Campionatele Nationale rezervate junioarelor II si III de la Ploiesti. „Cand…

- Astazi – 01 aprilie 2022, s-a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 400 mm, de pe strada George Bacovia din municipiul Onești, județul Bacau. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sunt nevoite sa reduca presiunea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Miercuri – 23 martie 2022, incepand cu ora 08.00, S.C. CRAB S.A. (Compania Regionala de Apa Bacau) va sista furnizarea apei pe conducta de aducțiune Darmanești – Targu Ocna – Onești, pentru remedierea unei avarii. Timpul estimat in vederea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O avarie s-a produs in aceasta dimineața, pe strada Carpați din Bistrița – anunța Aquabis. Apa potabila se sisteaza in zona pentru cateva ore. Astazi, 17 martie 2022, intre orele 09.20 – 16.00, se va sista furnizarea apei potabile in Bistrița, pe str. CARPAȚI. In acest interval orar se vor efectua lucrari…