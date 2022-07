Stiri pe aceeasi tema

Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta dimineața, pe DN 11 Onești – Brașov, pe raza comunei Oituz, satul Harja, informeaza ISU Bacau. Potrivit ISU Bacau, accidentul s-a soldat cu 5 victime, dintre care una este in stop cardio-respirator și...

- Acum doua luni, Libertatea prezenta cazul unui barbat certat de indivizi care ardeau mase plastice și care l-au contactat pe numarul personal, pe care-l primisera de la pompieri. Un deputat PNL l-a luat pe ministrul Lucian Bode la intrebari. Cazul barbatului sunat de oamenii pe care i-a reclamat, care…

In perioada 07-09 iunie, pe raza localitaților Bacau, Luizi-Calugara, Garleni, Cleja, Sanduleni, Onești este programat sa se desfașoare un exercițiu militar. La acest exercițiu participa personal militar din Ministerul Apararii Naționale și vor fi...

- Lista localitaților in care locuitorii se pot pensiona mai repede, fara a fi penalizati, a fost extinsa in aceasta luna, cu noi localitati dupa intratea in vigoare a Legii nr. 161/2022. Pe lista localitatilor unde oamnii pot iesi mai repede la pensie se afla si Copsa Mica. Mai exact este vorba despre…

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu varste de la 0 la 3 ani in educația timpurie antepreșcolara (creșe), in anul școlar 2022-2023, se deruleaza, succesiv, urmatoarele etape: • pana pe 30 mai 2022, reinscrierea copiilor care deja sunt intr-o...

Locuitorii din Targu Trotuș, o comuna mica din județul Bacau, aflata pe DN12A, intre Onești și Tg. Ocna, vor avea pista de biciclete. Asta, in ciuda faptului ca in cele 3 sate ale comunei nu s-a turnat un metru de asfalt, iar celelalte utilitați...

- Loteria Romana suplimenteaza cu 500.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru tragerea Joker de joi, 28 aprilie, in conditiile in care sambata s-a castigat marele premiu la acest joc, in valoare de peste 3,23 milioane lei, a anuntat, marti, Loteria Romana. La Loto 6/49, categoria I, este…

- Octavian Susanu, elev in clasa a XII-a la Colegiul National „Dimitrie Cantemir” din Onesti, Bacau, a izbutit, pe parcursul unui singur an scolar, 2021-2022, sa se califice la nu mai putin de trei olimpiade nationale, la disciplinele Chimie, Stiintele Pamantului si Matematica.