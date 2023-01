Stiri pe aceeasi tema

- POCO a avut o prezenta surprinzator de consistenta la standul MWC Xiaomi de anul trecut si ne pregatim de ceva similar la editia din 2023. Printre terminalele pe care ne asteptam sa le vedem acolo se numara POCO X5, care a tot fost certificat recent si acum primeste si o scapare sub forma de poze hands…

- Cu un an in urma gama Nord de la OnePlus mergea asa de bine ca se zvonea ca avea sa fie externalizata, cum a facut OPPO cu realme sau Xiaomi cu POCO. Nu s-a intamplat inca, asa ca ne pregatim de noi telefoane OnePlus Nord, precum acest OnePlus Nord CE 3, care tocmai a aparut pe web sub forma de fotografii.…

- Cea mai mare companie de tehnologie din lume a anuntat ca va reduce pachetul tinta de salariu al lui Cook la 49 de milioane de dolari, care este cu 40% sub salariul sau tinta pentru 2022 si aproximativ jumatate din compensatia totala de 99,4 milioane de dolari acordata lui Cook anul trecut. Marea majoritate…

- OnePlus a aniversat 9 ani de existenta printr-un eveniment oficial tinut weekend-ul trecut. Compania a profitat de eveniment pentru a face cateva anunturi si a oferi cateva teasere. Cu aceasta ocazie am aflat ca OnePlus 11 va fi anuntat pe 7 februarie 2023. Nu va veni singur, ci insotit de catre perechea…

- Doua telefoane Samsung Galaxy S23 au primit in urma cu cateva saptamani certificarea FCC, insa detaliile nu au sosit din acea parte pana acum, fiind ținute secrete. Apariția pe TENAA insa ne-a dezvaluit aproape tot ce se va ascunde la interiorul lui Galaxy S23 Ultra, așteptat sa se lanseze in prima…

- Xiaomi a confirmat prin intermediul unei postari oficiale si a unui teaser data de lansare a lui Xiaomi 13. Viitoarea gama de flagship-uri a companiei din China va debuta pe 1 decembrie, alaturi de MIUI 14. Evenimentul este programat pe 1 decembrie 2022, joi, la ora 19:00 a Beijing-ului, ceea ce inseamna…

- Honor a tinut un eveniment pe durata a doua zile in China, dezvaluind atat noua sa interfata Magic OS 7.0, cat si telefoanele Honor 80 . Alaturi de ele a debutat si un nou telefon pliabil, Honor Magic Vs, care e mai subtire decat predecesorul sau, mai usor si vine cu o balama regandita. Balamaua de…

- Huawei a anuntat al doilea smartphone pliabil al companiei, numit Pocket S. Acesta pastreaza, in mare, designul lui P50 Pocket, cu tot cu ecranul extern circular. Pocket S are un ecran principal de 6,9 inch, cu 2790 x 1188 pixeli rezolutie si 120Hz rata de improspatare. Ecranul extern are 1,04 inch…