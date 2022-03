OnePlus pregăteşte 6 noi telefoane până în septembrie: OnePlus 10 Ultra, Nord 3 pe listă OnePlus a lansat deja o sumedenie de dispozitive in ultimul an, in special in zona midrange, iar anul 2022 se anunta la fel de ocupat. Pana acum compania a lansat doar doua telefoane, OnePlus Nord CE 2 si OnePlus 10 Pro , dar acum un roadmap scapat online indica faptul ca firma chineza ar pregati 6 dispozitive noi pana in septembrie. Primul pe lista este OnePlus 10 Pro in versiunea internationala, care debuteaza pana la finalul acestei luni. Apoi in aprilie apare OnePlus Nord CE 2 Lite, cu procesor Snapdragon 695, baterie de 4500 mAh sau 5000 mAh si ecran Fluid AMOLED de 6.59 inch. Are trebui… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

