OnePlus incepe luna aprilie cu o lansare, cea a lui OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, telefon midrange care pastreaza procesorul Snapdragon 695 al predecesorului, dar aduce si cateva extra-uri binevenite. Pentru inceput vine intr-o nuanta verde aprins foarte aratoasa, apoi aduce o camera de 108 megapixeli in spate si incarcare rapida, la 67W. Telefonul cantareste 195 de game si masoara 8.3 mm in talie. E disponibil pe nuantele Pastel Lime si Chromatic Gray, iar corpul sau e fabricat din plastic. Ni se promite ca avem muchii foarte inguste, cu un screen to body ratio de 91.4%. Terminalul are si Android…