OnePlus - Cum arată viitorul pentru una dintre cele mai neobișnuite companii producătoare de smartphone-uri OnePlus este un producator de telefoane care a facut vâlva când a lansat primul sau telefon în 2014 fiindca era un telefon cu specificații bune și preț mic și putea fi cumparat printr-un sistem de invitații. Compania a lansat multe telefoane de atunci și este cunoscuta pentru interfața de Android foarte îngrijita. OnePlus nu a intrat însa în top 5 mondial, cota de piața este mica și cele mai scumpe modele costa și peste 1.000 de euro. Într-o discuție cu presa europeana, șeful OnePlus a explicat cum vede viitorul companiei.



One, telefonul care a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colonial Pipeline, operatorul celei mai mari conducte de petrol din SUA, ar fi platit hackerilor din gruparea DarkSide o recompensa de 5 milioane de dolari dupa atacul cibernetic de saptamana trecuta, informeaza Digi24 . Compania a fost lovita de un atac de tip ransomware in weekend și operațiunile…

- Twitter a lansat functia Spaces, care permite utilizatorilor sa intre in camere virtuale in care pot purta conversatii audio in timp real, transmite CNBC. Compania a inceput sa testeze Spaces in noiembrie 2020, cu un numar limitat de utilizatori. Luni a inceput insa lansarea functiei la nivel global…

- Compania a inceput sa testeze Spaces in noiembrie 2020, cu un numar limitat de utilizatori. Luni a inceput insa lansarea functiei la nivel global pentru utilizatorii de iOS si Android ai Twitter, care au 600 sau mai multi utilizatori. Spaces este unul dintre primii intrati pe o piata in crestere rapida…

- Vivo a lansat astazi doua noi telefoane, X60 și X60 Pro pe piețele globale. In timp ce aceste telefoane existau in China inca din 2020, acum vin in restul lumii. X60 este telefonul de baza, universal, care va satisface aproape pe oricine. Vine cu un Snapdragon 870, același SoC pe care il veți gasi in…

- Pe piața smartphone-urilor, exista o competiție constanta intredevice-urile cu iOS și cele cu Android, fiecare utilizator inparte, susținand ca sistemul de operare al telefonului sau estemai bun. In realitate, fiecare tip de sistem de operare areavantajele și dezavantajele sale, astfel ca, alegerea…

- In ultimele cateva luni, producatorii de automobile s-au confruntat cu o lipsa de cipuri din cauza cererii pandemice de electronice de larg consum. Acum, un nou raport sugereaza ca lipsa ar putea afecta și smartphone-urile. Potrivit surselor Reuters de la Samsung și alți producatori de telefoane, lipsa…

- LG a lansat actualizarea Android 11 programata pentru utilizatorii sai din Europa. In prezent, testeaza actualizarea software-ului pentru smartphone-uri precum LG VELVET 5G, VELVET 4G, LG G8X, LG G8S, LG Wing, LG K52 și LG K42. LG VELVET 5G urmeaza sa primeasca actualizarea Android 11 in aprilie. LG…

- Seria OnePlus 9 are din ce in ce mai puțin mister in fiecare zi, dar asta nu oprește apariția unei serii de zvonuri inainte de debutul din 23 martie. Echipa WinFuture a obținut ceea ce spune ca sunt imagini oficiale atat pentru OnePlus 9, cat și pentru 9 Pro și par sa ofere un aspect bun la culorile…