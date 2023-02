OnePlus anunţă prima sa tabletă: OnePlus Pad are ecran de 144 Hz cu Dolby Vision OnePlus a tinut pe 7 februarie un eveniment intesat cu noutati, iar toate privirile au fost atintite spre OnePlus 11. Noul flagship al companiei nu a venit singur, deoarece a debutat si un televizor OnePlus, o pereche de casti, dar si prima tableta OnePlus, OnePlus Pad. Avem de-a face cu o tableta cu ecran de 11.6 inch, un IPS LCD cu rezolutie 2.8K si refresh rate de 144 Hz. Are aspect 7:5, promitand o experienta confortabila de citire si vine cu un raport corp-ecran de 88%. Are muchii foarte inguste, de 6.54 mm, iar corpul este fabricat din aluminiu, Tableta propune pana la 12 GB RAM LPDDR5 si… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

