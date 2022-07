OnePlus 10T are preţul scăpat de Amazon Dupa un 2021 fara o lansare de flagship de toamna pentru OnePlus, se pare ca in 2022 vom avea asa ceva. Se numeste OnePlus 10T, l-am vazut deja in imagini, iar acum ii aflam si pretul printr-o scapare a celor de la Amazon. Se pare ca telefonul va porni de la 799 de lire sterline (930 euro), in versiunea cu 8 GB RAM si 128 GB stocare. Listarea a aparut pe Amazon UK, in cazul in care erati curiosi. Pagina a fost inlaturata rapid, dar a confirmat (din nou) cateva specificatii ale telefonului, precum procesorul Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un ecran AMOLED curbat pe margini cu rezolutie Full HD+ si… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

