Dezvoltatorul imobiliar One United Properties se va lista in iunie 2021 pe Piața Principala a Bursei de Valori București, intenție aprobata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din 19 aprilie. La BVB mai sunt listați dezvoltatori precum Impact sau Qualis Properties. Dezvoltatorul ia in considerare listarea la BVB printr-o oferta publica inițiala. Intermediarul ofertei este BRK Financial Group, in timp ce Swiss Capital va face parte din grupul de distribuție. „Ne propunem sa ne listam in luna iunie 2021, am aprobat formal intenția in AGA și lucram la prospect pentru a-l depune…