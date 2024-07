Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de la Spitalul CF 2 din Brasov a fost prins in timp ce primea mita de la un pacient. Acesta ii oferise 200 de lei pentru a-i elibera un act care nu intra in atribuțiile sale. Este vizata și asistenta barbatului, la care ar fi ajuns o suma de bani in același scop. […] The post Medic de la Spitalul…

- Doua persoane au fost surprinse in momentul in care incercau sa vanda cocaina și metamfetamina. In urma unor percheziții efectuate in București, anchetatorii au descoperit mai multe tipuri de droguri, precum și o suma considerabila de bani. In data de 7 iulie 2024, polițiștii din cadrul Serviciului…

- One United Properties a incheiat un contract de inchiriere pentru un spațiu de retail pe o perioada de 17 ani, in urma caruia va incasa o chirie dubla fața de media chiriilor din zona de elita a Capitalei. One United Properties, compania lui Victor Capitanu și Andrei Diaconescu, va primi 54,6 euro pe…

- One United Properties a incheiat un contract de inchiriere pentru un spațiu de retail pe o perioada de 17 ani, in urma caruia va incasa o chirie dubla fața de media chiriilor din zona de elita a Capitalei. One United Properties, compania lui Victor Capitanu și Andrei Diaconescu, va primi 54,6 euro pe…

- Milionarul roman vrea sa i se scrie numai de bine. In caz ca sapi mai mult decat trebuie in afacerea lui, te da in judecata, cerand sume imposibile ca daune morale. Este cazul domnilor Victor Capitanu și Andrei Diaconescu, proprietarii One United Properties. Au solicitat instanței sa impuna publicației…

- Compania One United Properties, fondata de foștii bancheri Victor Capitanu și Andrei Diaconescu, se remarca in ultima vreme prin acționarea in judecata a jurnaliștilor și ONG-urilor care au avut curajul sa dezvaluie realitați neglijate in comunicarile ei corporatiste. Primarul general al Capitalei,…

- Deputatul Dumitru Viorel Focșa a adus ultimele clarificari in cadrul unui live pe rețelele sociale, referitoare la ordinul de protecție emis impotriva sa, in urma unui apel la 112 facut de soția sa in noaptea de 1 spre 2 mai. In intervenția sa, Focșa a declarat ca instanța a decis prelungirea ordinului…