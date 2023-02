Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a anuntat ca achizitioneaza un teren de 5 hectare situat in sectorul 5 al Capitalei, unde va dezvolta One Cotroceni Towers, o noua dezvoltare mixta care va cuprinde cele mai inalte turnuri rezidentiale din Bucuresti. Valoarea bruta de dezvoltare este…

- ”One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, a obtinut autorizatia de construire pentru One Lake District, o dezvoltare rezidentiala sustenabila de amploare cu 2.076 de apartamente, situata…

- Un sofer a lovit o femeie insarcinata, joi seara, pe o trecere de pietoni din Sectorul 3 al Capitalei si a fugit de la locul accidentului. Femeia a fost transportata de urgența la spital, iar individul a incercat sa fuga din țara. Acesta este cetațean britanic și a fost prins la Cluj, a transmis Poliția…

- Doua sensuri giratorii modulare au fost amplasate in Bucuresti, costul total al lucrarilor fiind de 900.000 de lei, anunta primarul Capitalei, Nicusor Dan, pe Facebook, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, sensurile giratorii se afla la intersectia dintre Soseaua Petricani si Dimitrie Pompeiu, respectiv…

- „Cu #PSD la guvernare se intampla lucruri bune pentru Argeș! Anul nou incepe cu noi vești bune pentru infrastructura de #transport din #Argeș . Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA anunța ca au fost deschise ofertele pentru investiția de reparații capitale și modernizare a cladirii de Calatori…

- ”One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, isi continua planurile de investitii in regenerarea urbana printr-o noua achizitie: o cladire nefinalizata, abandonata in centrul istoric…

- Pana de curent din partea furnizorului de energie electrica pe strada București intersecție cu strada Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni. Astfel, troleibuzele rutelor nr. 2, 3, 10, 12 și 24 sunt redirecționate pe strazile adiacente, anunța Regia Transport Electric Chișinau (RTEC).

- Consilierii locali vor aproba la inceputul saptamanii care urmeaza depunerea Cererii de Finantare „Dezvoltarea rețelei integrate de centre de colectare deșeuri prin aport voluntar in Municipiul Baia Mare”, in vederea includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta, PNRR/2022/C3/S/I.1.A,…