Stiri pe aceeasi tema

- In vara anului 2021, dezvoltatorul a achizitionat terenul de 22.000 de metri patrati pe malul Lacului Tei, destinat proiectului One Lake Club. ”One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, anunta ca a achizitionat…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a anuntat achizitia unui imobil istoric situat in centrul Bucurestiului, fosta fabrica Ford, de la Auchan Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cererea de spatii industriale a depasit pragul de 1 milion de metri patrati in 2021, pentru prima data in istorie, activitatea de inchiriere fiind alimentata de contractele noi, care au reprezentat 80% (802.000 metri patrati) din suprafata tranzactionata, dupa cum arata datele companiei de consultanta…

- In jurul orei 18:50, salvatorii Sectiei de Pompieri Macin au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata produs in apropierea localitatii I.C. Bratianu catre Smardan.6 subofiteri cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, s au deplasat la fata…

- O garsoniera cat un lift a fost scoasa la inchiriat in Cluj si anuntul s-a viralizat. Locuinta are 11 metri patrati si proprietarul a cerut initial 200 de euro pe luna de la chirias. Doar ca in loc sa atraga doritori, anuntul de pe Facebook a devenit un spectacol, cu zeci de mii de comentarii. Garsoniera…

- Compania Booking Holdings Inc., care deține Booking.com, liderul mondial in calatorii online și servicii asociate, a inchiriat spațiul din prima faza a proiectului office U•Center pentru Centrul sau inaugural de Excelența. Forte Partners anunța inchirierea a peste 8.000 de metri patrați de spații de…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca, in urma modificarilor aduse de CNSU, se va permite accesul tuturor persoanelor in supermarket-urile din mall-uri si centre comerciale, cu conditia sa existe culoare speciale, sa se asigure o suprafata de patru metri patrati de persoana, iar numarul carucioarelor…

- Un incendiu de proporții a izbucnit ieri dupa-amiaza in satul Hurjuieni, comuna Galanești. Au ars acoperișul unei case de locuit pe o suprafața de aproximativ 50 de metri patrați, anexele gospodarești pe o suprafața de aproximativ 65 de metri patrați și un garaj pe o suprafața de aproximativ 35 de ...