Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume in care multi intorc capul cand se intampla o nedreptate sau se fac ca nu o vad, un tanar din Bucuresti incearca sa ne arate ca se poate si altfel. Folosindu-se de un cont fals, se da drept minora, iși da intalnire cu presupuși pedofili, iar apoi ii preda poliției. Spera ca astfel va da…

- ”Pe plan social, anul 2021 a marcat o noua etapa in istoria One United Properties, deoarece compania a investit pentru prima data in restaurarea unor monumente istorice, in urma achizitiei Casei Braikoff. Cladirea istorica este in curs de renovare completa si va fi cunoscuta sub numele de One Athenee.…

- In luna septembrie a anului trecut, Consiliul Local al comunei Telega aproba documentația necesara pentru concesionarea Muzeului Doftana, fosta inchisoare. Intre timp, lucruile au evoluat, iar zilele trecute s-a incheiat licitația, Muzeul Doftana fiind concensiont pentru 49 de ani de SC Phoenicia Express…

- Propunerea de preluare a acestuia de la Primaria la Compania Nationala de Investitii (CNI) este concluzia intalnirii viceprimarului Daniel Juravle cu oficiali guvernamentali, saptamana trecuta. Ar mai fi insa nevoie de cativa pasi procedurali pana la preluarea oficiala, moment in care s-ar putea lansa…

- SIF Banat-Crisana, care in 2020 cumpara platforma IMGB de la Doosan, a achizitionat platforma Tutunului Romanesc din zona Orhideea din București. Terenul vandut de CITR apartine lui Ioan Niculae prin Interagro si era la vanzare pentru suma de 33,595 mil. euro, adica 537 de euro metrul patrat. Tranzactia…

- Miliardarul Ion Țiriac și-a prezentat azi cea mai recenta investiție din București. In centrul capitalei, in apropiere de Piața Victoriei și Guvernul Romaniei, Ion Țiriac a inaugurat Țiriac Tower, o cladire de birouri construita pe o suprafața de 31.000 de mp, dintre care 16.400 sunt ocupați de birouri.…

- Fostul rugbist Adrian Constantin, zis „Piticu”, om de afaceri, identificat ca recuperator pentru Clanul Sportivilor, a fost trimis in judecata de DNA in stare de arest sub acuzațiile de santaj, lipsire de libertate in mod ilegal și loviri și alte violențe, potrivit unui comunicat DNA, citat de G4Media…

- Castigatoarea licitatiei fost desemnata asocierea SC Mira Electro Com SRLamp;SC Hospital Technical Solutions SRLamp;SC Termo Logistic SRLamp;SC Elys Interdecor SRL, iar lucrarile au fost demarate in luna septembrie 2021. Valoarea proiectului este de 4.496.489,12 lei, iar banii provin atat de la Bugetul…