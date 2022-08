Stiri pe aceeasi tema

- 167 de apartamente, cu o suprafata totala de 15.892 mp, 419 locuri de parcare si 32 de spatii comerciale si alte unitati au fost vandute si pre-vandute in primul semestru din acest an pentru o suma totala de 66,5 milioane de euro. La 30 iunie 2022, 80% din apartamentele in curs de dezvoltare au fost…

- Potrivit unui comunicat de miercuri al conducerii companiei Antibiotice Iasi, pietele internationale au revenit la perioada de dinainte de pandemie, in conditiile reluarii accesului populatiei la sistemele de sanatate publica, dar si la programele de spitalizare si tratamente. “Cresterea veniturilor…

- ”OTP Group anunta rezultatele financiare pentru prima jumatate a anului 2022. Potrivit raportului publicat la Budapesta, in care rezultatele bancii sunt prezentate consolidat, ajustate in conformitate cu standardele Grupului, OTP Bank Romania a inregistrat o pierdere de 14 milioane lei in primul semestru…

- “In aceasta perioada, XTB a generat un profit net de 103,4 milioane euro, care a fost cu 623,2% mai mare decat cel din prima jumatate a anului 2021, dar si cu 56,5% mai mare decat recordul inregistrat in istoria companiei, in prima jumatate a anului 2020, cand a fost de 66,1 milioane euro. Factorii…

- Peste 3.500 de companii au intrat in insolventa in primul semestru al acestui an in Romania, industria prelucratoare si constructiile fiind domeniile cele mai afectate, potrivit unei analize realizate de o companie de profil.Sectorul constructiilor este afectat semnificativ de cresterea pretului…

- Profitul net pe anul 2021, respectiv 5.094.972 de lei, va fi repartizat astfel: 266.771 de lei pentru constituirea de rezerve legale, 4.828.201 lei pentru acoperirea pierderilor din anul precedent si 0 lei pentru dividende.Au fost aprobati indicatorii financiari ai companiei Rompetrol Quality Control…

- ”Cel mai mare holding public din Bulgaria si unul dintre cele mai importante grupuri energetice si financiare din Europa de Sud-Est – Eurohold Bulgaria, compania mama a Euroins Romania, a raportat venituri record si aproape si-a triplat profitul in primul trimestru din 2022 potrivit declaratiei financiare…

- IMMOFINANZ a incheiat cu succes un inceput solid al exercițiului financiar 2022: Veniturile din chirii in termeni comparabili au crescut cu 4,3% in primul trimestru, rata de ocupare a ramas ridicata la 94,4%, iar FFO 1 inainte de impozitare a fost stabila la un nivel foarte bun de 34,4 milioane de euro.…