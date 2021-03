Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, in sedinta de vineri, lista tarilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se impune carantina la domiciliu/ in locatia declarata timp de 14 zile. Conform hotararii, in zona galbena se afla urmatoarele tari/ zone/ teritorii:…

- Senator Cristina Stocheci: “Cați bani ați adus in județul Argeș, domnilor parlamentari de la PNL și USR-PLUS?” Bugetul rușinii – susținut de actuala majoritate parlamentara, dar și de deputații și senatorii de Argeș de la PNL și USR-PLUS, contrar intereselor și nevoilor locuitorilor din județul nostru,…

- Compania de logistica Maracana a a incheiat cu MLP Group, in ianuarie 2021, un contract care prevede inchirierea a peste 5.000 metri patrați spații de depozitare. Facilitatea este programata sa fie preluata de noul chiriaș in luna februarie 2021. Tranzacția a fost intermediata de JLL. ”Noul contract…

- La nivel global, Romania se afla pe locul 14 in ceea ce privește campania de vaccinare anti-coronavirus. Țara noastra are o rata de 4,41 de doze administrate la suta de persoane. Romania este astfel peste media europeana depașind tari mai dezvoltate precum Germania, Franta, Italia și Polonia. „In Romania…

- Polonia se afla „intr-o perioada de proba” din punct de vedere al restricțiilor anti-pandemie. Autoritațile au luat decizia sa redeschida temporat hotelurile, cinematografele și teatrele. Acestea vor fi redeschise incepand de saptamana viitoare, conform Reuters și Agerpres. Ppera, filarmonica, terenurile…

- Piața imobiliara a rezistat destul de bine provocarilor cauzate de pandemia de coronavirus. Cladirile de birouri au supraviețuit, oamenii au continuat sa iși achiziționeze locuințe iar spațiile logistice au avut chiar unul dintre cei mai buni ani. Sunt...

- Consumatorii nemulțumiți de serviciile unor companii europene au recuperat anul trecut prejudicii in valoare de 300.000 euro. Numarul reclamațiilor a crescut cu 37% in 2020. Cele mai multe au vizat anulari provocate de pandemie, mai ales in domeniul transporturilor și al serviciilor turistice. Romanii…

- Curtea Constituționala din Austria considera ca legislația naționala incalca legea fundamentala prin transformarea sinuciderii asistate intr-o fapta penala și cere guvernului sa ridice interdicția pana la sfarșitul anului viitor, scrie France Presse. „Decizia de a se sinucide in deplina constiinta trebuie…