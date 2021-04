One third of Romanians refuse AstraZeneca vaccines The head of the vaccination campaign in Romania, Valeriu Gheorghita said that over 200,000 Romanians pulled out from the waiting lists for the AstraZeneca vaccination and nearly 100,000 others didn’t show up for vaccination. Nearly one-third of the Romanians who previously planned to accept the AstraZeneca vaccine renounced the idea, according to Romania-Insider. “It is […] The post One third of Romanians refuse AstraZeneca vaccines appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

