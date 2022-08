One More Time in trei variante noi care mizeaza pe energie, mesaj sau relaxare. Noua piesa a lui Armin van Buuren trezeste sentimente diferite ￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- Armin van Buuren și Maia Wright lanseaza videoclipul oficial al piesei „One More Time” și transmit energie și emoție prin fiecare imagine. Cei doi artiști reușesc, astfel, sa ne transpuna intr-un Univers in care distracția ocupa un loc de cinste. Piesa „One More Time” face parte din albumul „Feel Again,…

- Pandemia de Covid-19 este departe de a se termina, iar acest lucru devine din ce in ce mai evident, avand in vedere explozia de cazuri din toata lumea, inclusiv din Romania. Medicul Radu Țincu a explicat, recent, la ce simptome trebuie sa fim atenți atunci cand incepem sa ne simțim rau și care dintre…

- Unul dintre cei mai importanți artiști de muzica electronica, Armin van Buuren, a facut echipa cu vocalista suedeza Maia Wright pentru piesa „One More Time”, care va fi parte din noul album al celebrului DJ și producator, „Feel Again, Pt. 2″. „One More Time” este despre energie dusa la extrem de la…

- Shakira (45 de ani) a lansat prima piesa dupa ce s-a desparțit oficial de Gerard Pique, fundașul Barcelonei. Pique și Shakira au format un cuplu vreme de 11 ani și au impreuna doi copii, Sasha (7 ani) și Milan (9), iar presa din Spania a gasit un mesaj pentru fotbalist in cea mai recenta piesa a artistei.…

- „Wild Feelings” este o piesa despre dorința de necontrolat și pasiune dusa la extrem, totul intr-un cadru cald, al verii. Cu un refren venit din spuma valurilor, piesa lui Andre Rayel este despre energie. Titlul vorbește de la sine, iar piesa este un must-have in toate playlisturile, pentru ca vara…

- Armin van Buuren revine cu un nou single electrizant, „Come Around Again”, de aceasta data alaturi de Billen Ted și JC Stewart. Piesa a fost deja primita cum se cuvine de catre oamenii prezenți la Ultra 2022, iar in viitor, cu siguranța, succesul ei se va concretiza. „Come Around Again” este un imn…

- Armin van Buuren a facut echipa cu Sam Gray pentru piesa „Human Touch”. Cei doi au reușit sa transmita emoție prin versuri și producție, pentru a duce ascultatorii intr-o calatorie plina de semnificație. O piesa inspirata din climatul actual, „Human Touch” iși propune sa ne transmita tuturor sentimente…

- Unele colaborari sunt legendare inca dinainte sa fie pus primul cuvant pe foaie și primul acord pe portativ, totul prin simpla asociere. Armin van Buuren și R3HAB sunt un astfel de exemplu cu piesa „Love We Lost”, prima colaborare dintre cei doi. Cu peste 30 de milioane de ascultatori lunar și peste…