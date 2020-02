”Mașina de ras” a Romaniei vine la Deva cu o premiera – un show de comedie, pe care Doru Octavian Dumitru il ofera publicului, duminica, 1 martie 2020, de la ora 19:00, la Centrul Cultural ”Dragan Muntean”.

Terapie prin ras, timp de 100 de minute! Asta promite vestitul comic in noua sa producție. Inovativ și original, Doru Octavian Dumitru propune devenilor un spectacol complex și plin de surprize. Artistul crede in comedie și considera ca ”rasul trebuie promovat mereu, pentru ca el este cel care ne ține pe toți in echilibru”.

Biletele pentru spectacol sunt puse in vanzare…