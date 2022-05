Oncologul Mircea Dediu. Rețetă de prevenție a cancerului: renunțarea la fumat, reducerea consumului de alcool, menținerea greutății normale Medicul oncolog Mircea Dediu face cateva recomandari care ne ajuta sa prevenim apariția cancerului și care ar trebui respectate ”indiferent daca avem sau nu in familie cazuri de cancer, indiferent de ce patologie asociata”. Este vorba despre renunțarea la fumat, reducerea, chiar eliminarea alcoolului și meținerea greutații corporale normale. „Acestea sunt valabile pentru noi toți, indiferent ce patologii avem in familie. Daca ar fi sa sumarizam, vorbim de renunțare la fumat, pentru cine fumeaza, limitare, ca sa nu spunem eliminare completa a consumului de alcool. Știu ca va indispun pe foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

