OMV va plăti în euro gazul rusesc OMV se alatura altor companii europene care fac plati in euro la Gazprombank pentru gazul rusesc, a anuntat vineri grupul energetic austriac, adaugand ca nu se asteapta la probleme in urma conversiei in ruble, transmit Reuters și Agerpres. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- OMV se alatura altor companii europene care fac plati in euro la Gazprombank pentru gazul rusesc, a anuntat, vineri, grupul energetic austriac, adaugand ca nu se asteapta la probleme in urma conversiei in ruble, transmite Reuters.

