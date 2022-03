Stiri pe aceeasi tema

- Directorul OMV a anuntat ca grupul austriac va continua sa plateasca in euro pentru gazele rusesti, in pofida deciziei presedintelui Vladimir Putin conform careia Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de gaze naturale catre ''tarile ostile'', informeaza AFP.

- Germania considera o „ruptura a contractului” solicitarea Rusiei ca statele Uniunii Europene sa nu-i mai plateasca gazele naturale in euro sau dolari, ci in ruble, a declarat miercuri la o conferinta de presa ministrul german al economiei, Robert Habeck, potrivit AFP.

- Rusia nu va mai accepta plati in euro sau dolari pentru gazele exportate in tarile Uniunii Europene, a anuntat miercuri presedintele Vladimir Putin, in contextul sanctiunilor masive care vizeaza sistemul financiar rus din cauza invaziei militare in Ucraina. „Am luat decizia de a implementa o serie de…

- Pe masura ce Uniunea Europeana intentioneaza sa reduca dependenta energetica de Rusia și s-a tot discutat pe marginea sancțiunilor anunțate, de la nivelul statelor occidentale, la adresa Federației Ruse, dupa inceperea razboiului in Ucraina – conflict de la debutul caruia au trecut peste trei saptamani…

