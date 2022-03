Grupul austriac OMV a anuntat sambata ca se retrage din Rusia, fiind cea mai recenta companie din domeniul energiei care face un astfel de anunt. “Pe fondul celor mai recente evolutii, OMV reevalueaza angajamentul sau in Rusia. Desi Rusia este una din regiunile cheie in portofoliul OMV de explorare si productie, Comitetul executiv a luat decizia de a nu realiza nicio viitoare investitie in Rusia”, se arata in comunicatul grupului austriac, citat de Agerpres. Saptamana aceasta, alti rivali energetici occidentali, cum ar fi Shell, BP si Exxon Mobil, au anuntat ca vor renunta la afacerile din Rusia,…