Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm gorjean și-a scos vesta antiglonț la vanzare pe un site de specialitate. Este vorba de o vesta antiglonța care poarta insemnele jandarmeriei. Vanzatorul precizeaza insa nu este o vesta primita de la unitatea la care este angajat, ci a cumparat-o de pe un site. Barbatul susține ca nu i se…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul FCSB, a declarat ca este foarte posibil ca Harlem Gnohere (31 de ani, atacant) sa fie vandut in urmatoarea perioada de transferuri. „Am o oferta pentru Gnohere. Mica, dar este buna. Da, aș fi dispus sa-i dau drumul”, a declarat Becali la Pro X. ...

- Proprietarul PRO TV, grupul de media Central European Media Enterprises (CME), se apropie de finalizarea negocierilor privind vanzarea actiunilor, suma vehiculata initial fiind de 2 miliarde de dolari, arata presa internationala.

- Reteaua de sanatate Regina Maria a anuntat joi ca isi consolideaza prezenta pe piata serviciilor medicale private din Timisoara odata cu avizarea tranzactiei Spitalului Premiere de catre Consiliului Concurentei si tinteste pozitia de lider regional. In prima parte a anului 2019, Regina Maria…

- Sectorul feroviar este cel mai putin reformat, cel mai ramas in urma din economia romaneasca, cel mai putin schimbat de la comunism incoace, le-a spus, marti, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan...

- De la mijlocul lunii octombrie vom avea un comparator de preturi pentru alimente, unde vor fi peste 30.000 de produse, a afirmat, sambata, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei."Acest proiect pe alimente este putin mai complicat, decat cel pentru benzina, pentru ca vorbim…

- Honda Motor Co Ltd a anuntat ca va elimina treptat toate automobilele cu motoare diesel din oferta sa pana in 2021, in favoarea modelelor cu propulsie electrica, in conditiile in care producatorul auto japonez vrea sa electrifice toate automobilele sale europene pana in 2025, potrivit ReutersHonda…

- Consiliul Concurenței din Romania analizeaza tranzacția prin care OMV Petrom Marketing SRL preia stațiile de distribuție carburanți deținute de compania Art Petrol SRL, sub brandul Art, scrie mold-street.com .