- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu , a declarat duminica, ca OMV va plati taxa de solidaritate in luna iunie.”Eu raman la ceea ce am spus, va plati. Asteptati luna iunie. Ceea ce lumea uita este ca aceasta taxa se declara pe 25 iunie si se plateste pe 25 iunie. Inainte nu poate sa plateasca si daca…

- Deși mai cere lamuriri de la Comisia Europeana, Adrian Caciu a declarat ca sigur OMV Petrom va plati taxa pe solidaritate in Romania, nu in Austria, așa cum a anunțat compania. Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, ca, in cateva zile, Romania va primi raspunsul de la Comisia Europeana…

- “Guvernul a implementat si acest pilon 3, contributia de solidaritate, preluand tot ceea ce scrie in regulament, inclusiv elementele care vad ca trezesc o serie de elemente de interpretare, respectiv acea referire la cel putin 75% din cifra de afaceri pe anumite sectoare. Scopul este urmatorul: cei…

