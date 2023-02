OMV Petrom va plăti taxa, ca să nu piardă licența de exploatare. Cât datorează compania austriacă statului român Surse guvernamentale spun ca exista studii care arata ca OMV trebuie sa plateasca taxa de solidaritate, care ar fi si mai mare decat ce s-a discutat pana acum. Surse din Guvern insista ca OMV va plati taxa și spun ca, din primele estimari, gigantul datoreaza statului roman 260 de milioane de euro. OMV Petrom datoreaza […] The post OMV Petrom va plati taxa, ca sa nu piarda licența de exploatare. Cat datoreaza compania austriaca statului roman first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

