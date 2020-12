OMV Petrom va plăti Conpet aproape 320 milioane lei pentru transportul ţiţeiul anul viitor ”Contract pentru transportul titeiului din tara si import nr. BC OMV 108/ 25 martie 2020, incheiat la data de 30 martie 2020, actualizat la data de 17 decembrie 2020. Obiectul contractului: prestarea serviciilor de transport al titeiului de tara si import, gazolina si condensat de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de parti pana la 31 decembrie 2021”, arata un anunt al Conpet. OMV Petrom este cea mai mare companie integrata de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep in 2019. Grupul are o capacitate de rafinare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

