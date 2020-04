Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Pașcuța, director al Agenției pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara și-a pierdut tatal. A decedat in „zona galbena” a Spitalului Județean Timișoara, in timp ce se aștepta al doilea test de COVID-19. „Proba preluata vineri dimineața inca…

- Mircea Moga: Toate aceste masuri presupun un efort uriaș și investiții pe care le facem in acest context dificil Reduceri semnificative de prețuri la peste 1000 de produse alimentare și nealimentare de baza, dintre cele mai solicitate categorii in aceasta perioada și la peste 150 de legume și fructe …

- In contextul in care epidemia de coronavirus progreseaza in Franta tot mai mult – se inregistreaza peste 1.330 de morti si circa 3.000 de pacienti in reanimare – presedintele Emmanuel Macron a vizitat un spital militar din estul Frantei, cea mai afectata de epidemie, si a promis un «plan masiv» in favoarea…

- Crucea Rosie Romana a anuntat joi ca a achizitionat zece aparate de testare rapida Covid-19 si 300 de kituri de testare, din donatia OMV Petrom de 1 milion de euro, iar rezultatul unui test este disponibil in aproximativ 40 de minute. ”Aparatele au ajuns in tara si sunt in procedura de configurare. Acestea…

- Mai multe companii si-au anuntat sustinerea fata de autoritati in lupta impotriva COVID-19, donatia OMV Petrom fiind de 1 milion de euro, in timp ce Aqua Carpatica doneaza apa spitalelor, dar si massti si manusi, iar Avon 1,7 tone de produse de igiena.

- OMV Petrom sustine interventia Crucii Rosii Romane in pandemia coronavirusului cu o donatie de 1 milion de euro, iar fondurile vor fi folosite pentru achizitia de echipamente de testare pentru diagnosticare rapida Covid-19, arata un comunicat comun.„In perioade dificile, cum este cea prin…

- CARANSEBES – A inceput cu marțișoare pentru doamne din partea primarului Felix Borcean și aleșilor PSD, a continuat cu proiecte de investiții și s-a incheiat cu o prezentare a masurilor luate de spital pentru COVID 19. Astfel a decurs ședința ordinara a Consiliului Local Caransebeș pe luna februarie,…

- OMV Petrom produce la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil, unic in Romania. Pentru ce este folosit OMV Petrom produce la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil maritim cu continut redus de sulf, in urma unei investitii de trei milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei. Acest produs…