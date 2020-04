OMV Petrom sprijina Asociatia Prematurilor in echiparea sectiei de neonatalogie a Maternitatii Bacau Asociatia Prematurilor continua, in plina pandemie cauzata de COVID 19, proiectul de dotare a maternitatilor si sectiilor de neonatologie din Romania, de gradul 2 si 3, cu aparatura medicala vitala pentru ingrjirea copiilor nascuti prematuri si internati la terapie intensiva.



Astfel, cu sprijinul financiar al OMV Petrom, echipamentele au fost livrate si date in folosinta la Maternitatea din Bacau.



"Stim cu totii ce se intampla in aceste zile si cum totii traim cu teama de a nu ajunge in terapie intensiva si de a nu depinde de un aparat de respirat, de un ventilator.



Sursa articol si foto: business24.ro

