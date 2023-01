OMV Petrom se așteaptă la profituri record, deși producția a scăzut Deși producția OMV Petrom a scazut cu cateva procente fața de anul trecut, reprezentanții companiei se așteapta la profituri record și anunța ca au achitat deja taxe de șase ori mai mari. Ceea ce inseamna ca și beneficiile vor fi pe masura. Borna celor 2,7 miliarde de lei profit, cat a inregistrat in 2021, va fi in curand o istorie mult depașita. Conform datelor preliminare din raportul aferent trimestrului IV , pentru primele 9 luni ale anului 2022, OMV Petrom a achitat deja catre Bugetul de Stat al Romaniei redevențe, impozite suplimentare și alte contribuții specifice industriei de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

