- Investitorii prezenti la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-au intensificat activitatea de tranzactionare in primele 7 luni ale acestui an ceea ce a determinat ca valoarea cumulata a tranzactiilor cu toate tipurile de instrumente sa depaseasca 10,4 miliarde lei, echivalentul a 2,1 miliarde euro, potrivit…

- Noile obligatiuni Vivre Deco, in valoare de sapte milioane de euro, au debutat miercuri la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier VIV26E. "Ne bucuram ca piata de capital romaneasca sustine planurile de crestere ale Vivre Deco, atat in Romania, cat si in celelalte tari in care este…

- “Cea de-a doua emisiune de obligatiuni verzi Raiffeisen Bank intra astazi, 2 iulie, la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier RBRO28. Raiffeisen Bank a atras in luna iunie 2021, la momentul derularii emisiunii de obligatiuni, peste 1,2 miliarde…

- “Bonas Import Export, compania clujeana care detine brandul de produse lactate Bonas, a debutat astazi, 24 iunie, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti ( BVB ). Compania a fost infiintata in 1991, fiind o afacere de familie, si a devenit treptat unul dintre producatorii de lactate de referinta…

- Producatorul clujean de lactate Bonas Import Export este a 11-a companie care se listeaza pe bursa in acest an, a declarat joi presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, mentionand ca 2021 este, probabil, cel mai aglomerat an din acest punct de vedere. "Bonas este o companie…

- Un numar de 49 de emisiuni de obligatiuni au fost tranzactionate in ultimii trei ani la Bursa de Valori Bucuresti, ceea ce a insemnat 2,7 miliarde de euro ridicati prin piata, a declarat, vineri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga. El a facut referire la anuntul de vineri al Ministerul…

- ”Agroland Agribusiness a debutat astazi pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti ( BVB ), dupa un plasament privat pentru vanzarea de actiuni, prin care a strans de la investitori 6,07 milioane de lei. Actiunile companiei se tranzactioneaza sub simbolul bursier AAB . Fondurile atrase vor fi folosite…

- ”Valoarea de piata a companiilor locale listate pe piata principala a BVB a depasit nivelul atins inainte de declansarea pandemiei de coronavirus. Astfel, capitalizarea societatilor romanesti prezente pe segmentul principal al bursei de la Bucuresti a ajuns la aproape 120 de miliarde lei, echivalentul…