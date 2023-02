OMV Petrom, profit de 2 miliarde de euro, cel mai mare din istorie OMV Petrom a raportat un profit net de 10,27 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro, pentru anul trecut. Compania petroliera a obținut in 2022 cel mai mare profit net din istorie, 2 miliarde de euro, de trei ori peste cel din 2021, și un venit record de 12,4 miliarde de euro, de 2,3 ori peste nivelul de dinainte cu un an, pe fondul prețurilor mari ale țițeiului și electricitații din 2022. Este cel mai mare profit net scos vreodata de o firma din țara noastra. “Anul 2022 a fost unul fara precedent pentru industria energetica, cu dificultati in ceea priveste aprovizionarea cu produse energetice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

